Serviços do Ambiente de Famalicão dão lugar a residência de estudantes

A Câmara de Famalicão vai comprar as antigas instalações do serviço de Finanças, na Rua Ernesto de Carvalho, para os serviços do Ambiente da autarquia que funcionam atualmente junto à Praça D. Maria II. Este espaço ficará livre para ser transformado numa residência para estudantes universitários.

A autarquia vai investir cerca de 550 mil euros na compra das antigas Finanças com 868 metros quadrados. O pagamento será feito em três prestações até 2025.

"Esta aquisição vai permitir manter a centralidade dos serviços afetos ao ambiente, sem sobrecarregar os edifícios municipais já existentes, nomeadamente o dos Paços do Concelho", revela a Câmara em nota enviada à imprensa.

O espaço deixado livre pelos serviços do Ambiente será transformado numa residência de estudantes com capacidade para 100 camas, num investimento de três milhões de euros financiado pelo Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior.