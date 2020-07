Sistema aéreo vigia floresta de Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O programa de vigilância florestal e prevenção de incêndios de Famalicão conta este ano com um sistema aéreo.

A vigilância aérea surge no âmbito do projeto-piloto desenvolvido em parceria com a empresa Flying Equipment Skyline e vai captar e transmitir imagens aéreas, complementando o dispositivo municipal de monitorização e vigilância.

"Trata-se de um recurso que estava a ser testado na área militar e que agora passa também a ter uma utilização civil, complementando o dispositivo municipal de monitorização e vigilância do território", refere o vereador da Proteção Civil da Câmara de Famalicão, Ricardo Mendes, acrescentando que é "mais uma ferramenta à disposição das forças de primeira linha de combate aos fogos florestais".

O equipamento tem um aspeto semelhante a uma asa de parapente gigante, é monitorizada e tripulada. "É a primeira vez que está a ser utilizada na área da Proteção Civil. No fundo vai estar a monitorizar o território e ao mesmo tempo a comunicar com os serviços municipais de Proteção Civil, identificando os pontos negros e mais perigosos do concelho para que possa haver uma prevenção e atuação mais eficaz naquela zona", explicou o responsável empresa na apresentação do Programa Municipal de Vigilância Florestal.

Segundo a Autarquia, o sistema de vigilância florestal em Famalicão funciona durante todo o ano, através de um sistema de videovigilância composto por 12 câmaras, sendo que, durante o período critico ou em dias de alerta amarelo ou superior, a vigilância fixa é complementada pela vigilância móvel e vigilância armada.

Este ano, o dispositivo foi reforçado com 12 operacionais que vão percorrer o concelho para detetar e prevenir focos de ignição.