Sistema de monitorização de perdas de água permite poupar meio milhão de euros

A Câmara de Famalicão está a instalar 80 equipamentos de medição e controle do caudal e da pressão da água pública, em vários locais do concelho. Os equipamentos deverão estar todos instalados até meados de abril de 2021 e vão permitir reduzir em cerca de 15% as perdas de água do sistema de abastecimento público.

Segundo a Autarquia, em 2017, as perdas globais situavam-se nos 34,6%, mas com a instalação deste sistema de monitorização prevê-se a redução de "perdas reais" para os 20%, o que corresponde a uma poupança de 871,467 metros cúbicos por ano. Tal permitirá, a "médio e longo prazo", poupanças na ordem de meio milhão de euros por ano.

A criação destas zonas de medição e controle vai permitir, de acordo com o vereador do Ambiente, Pedro Sena, "quantificar a todo o momento, quer a quantidade de água que passa em determinado espaço, quer a pressão que a rede tem a cada segundo". Dessa forma, explica, ao conseguir "controlar a pressão e os caudais conseguimos aperceber-nos mais rapidamente das anormalidades o que nos permite atuar de forma eficaz poupando água e dinheiro".

O presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, que visitou uma zona de monitorização e controle na freguesia de Pedome, nota que é preciso "dar este passo para que o nosso concelho integre o pelotão da frente daqueles que em Portugal, na Europa e no Mundo mais se preocupam com as questões ambientais."

"Sabemos que a água potável é um bem escasso e precioso que importa a todos nós cuidar dele. E estamos aqui a dar um contributo para que haja poupança de água, para que não haja perdas, para que aquilo que é recolhido nas albufeiras chegue à torneira dos nossos cidadãos", notou em nota enviada à imprensa.

Mas, além das questões ambientais, o autarca salientou, que este "investimento" significará "uma redução do custo da água" para os cidadãos.

O sistema composto pelos 80 equipamentos implica um investimento total de cerca de um milhão de euros, comparticipado pelo POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos com 557 mil euros.