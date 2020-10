Alexandra Lopes Hoje às 17:00 Facebook

Um homem de 56 anos sofreu queimaduras graves na cara e nos braços, na tarde deste sábado, em Vale de S. Martinho, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, a vítima estaria a realizar trabalhos com gasolina e, por motivos ainda não apurados queimou-se. Sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus,

Foi assistido no local pelos Bombeiros Famalicenses e pela VMER do hospital de Famalicão, que o transportaram ao hospital de S. João, no Porto