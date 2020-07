Surto de covid-19 em têxtil de Famalicão infeta pelo menos dez pessoas

Alexandra Lopes Hoje às 18:33 Facebook

Uma empresa têxtil de Vilarinho das Cambas, em Famalicão, está encerrada devido a um surto de covid-19. Há pelo menos dez casos positivos.

O primeiro caso foi conhecido na passada sexta-feira à noite e, de imediato, a administração mandou encerrar a firma, que está, agora, a ser sujeita a uma desinfeção.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, a administração soube que uma funcionária tinha testado positivo e decidiu, imediatamente, fechar portas e custear os testes para que os 25 funcionários fossem testados.

Ao que conseguimos apurar, há pelo menos dez colaboradores infetados, que estarão assintomáticos. A maioria dos trabalhadores é do concelho de Famalicão, sendo que não reside em Vilarinho das Cambas.

Os funcionários estão, neste momento, em quarentena e a empresa só reabrirá a 10 de agosto.

A Autoridade Regional de Saúde do Norte disse ter "conhecimento de um surto de covid-19 numa fábrica têxtil, na freguesia de Vilarinho das Cambas do concelho de Famalicão". E acrescentou: que a "Autoridade de Saúde Local está a desenvolver todas as medidas, de acordo com as Orientações da Direção-Geral da Saúde e continuará a acompanhar esta situação".

Apesar de questionada sobre o número de casos confirmados e as medidas adotadas neste caso, a ARS Norte não respondeu.