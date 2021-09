Suspeito de assalto à mão armada em Castelo de Paiva detido em Famalicão

Hoje às 15:27 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira, dia 1 de setembro, a detenção de dois homens suspeitos de roubo na via pública e furto em residência, crimes registados em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ refere que um dos suspeitos foi detido em Castelo de Paiva e o outro em Vila Nova de Famalicão, Braga.

Segundo a PJ, os detidos, no dia 1 de agosto de 2021, cerca da uma de manhã, em Castelo de Paiva, terão abordado um homem na via pública, roubando-lhe os bens que levava consigo, mediante ameaça com uma pistola.

