Terminal para camiões e comboios cria 70 empregos em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Construção da maior infraestrutura rodoferroviário da Península Ibérica arranca este ano

A construção do terminal rodoferroviário de mercadorias de Lousado, em Famalicão, deverá arrancar no início do segundo semestre deste ano. A nova infraestrutura, que deverá começar a operar no início de 2023, vai criar 70 postos de trabalho. Terá 220 mil metros quadrados e vai servir as empresas da

O primeiro projeto foi apresentado há três anos, com a entrada em funcionamento prevista para 2020 mas tal como o JN informou, a pandemia atrasou o processo nomeadamente o estudo de impacto ambiental. Entretanto, a Medway (empresa que vai construir o terminal) introduziu melhoramentos e reformulou o projeto. As alterações foram apresentadas no passado mês de setembro.