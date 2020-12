Têxtil de Famalicão cria acabamento antiviral em tecidos

Alexandra Lopes Hoje às 14:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma empresa têxtil de Famalicão desenvolveu um acabamento antiviral que inibe os vírus, nomeadamente o novo coronavírus Sars-Cov-2 (que provoca a doença covid-19), e pode ser aplicado em malhas, tecidos e TNT (tecido não tecido, obtido através de uma liga de fibras com polipropileno).

"Apesar de inanimado, o vírus consegue estar num material têxtil cerca de 48 horas, mas com este acabamento damos segurança, porque ele é inativado nos primeiros cinco minutos e escusamos de lavar a roupa ou colocá-la em quarentena", explicou Luís Cristino, administrador da Hindu - Technical Textiles, que desenvolveu o novo acabamento, denominado "Protect by Hindu", em conjunto com parceiros estrangeiros. O responsável nota que a nova tecnologia começou a ser desenvolvida em finais de abril e os testes realizados até meados de setembro permitiram concluir que o novo acabamento aplicado em tecidos, malhas e TNT é capaz de "inibir até 99,9%" de vírus e bactérias, incluindo o Sars-Cov-2. A eficácia está comprovada até 30 lavagens, diz Luís Cristino.

tingimento