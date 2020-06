"Todos por Todos" para apoiar famílias carenciadas em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 16:01 Facebook

O projeto "Todos por Todos", que vai envolver o comércio local e a comunidade na ajuda aos mais carenciados do concelho de Famalicão, avança no próximo dia 12.

Haverá um conjunto de estabelecimentos comerciais aderentes ao projeto que farão recolha de bens alimentares e estarão também disponíveis para vender vales oferta, que serão depois descontados em bens alimentares na respetiva loja.

O "Todos por Todos" nasceu no seio das dez comissões sociais inter-freguesias de Famalicão porque começaram a surgir novas situações com necessidade de auxílio, pelo que, em conjunto com a Câmara Municipal, decidiram lançar o projeto.

O vereador do Desenvolvimento Territorial Integrado da Autarquia, Augusto Lima, explicou que a iniciativa pretende não só dar resposta às novas necessidades mas também "preparar o futuro".

"Houve mais procura [de ajuda] por parte de famílias carenciadas e o projeto visa dar resposta a este aumento já identificado, mas por outro lado, preparar para o futuro a curto prazo", afirmou, apontando que o desemprego está a aumentar. O vereador notou que, para já, as "novas situações" de famílias a pedir a ajuda é "em pequena escala".