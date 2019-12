Trabalhadores do Entreposto do Lidl de Ribeirão em greve

Alexandra Lopes Hoje às 10:54 Facebook

Os trabalhadores do Entreposto do Lidl de Ribeirão, em Famalicão, estão em greve até à próxima quarta-feira em reivindicação por aumentos salariais, reposição dos escalões retirados e subsidio de frio para todos os trabalhadores que laborem em temperaturas controladas

Segundo Bruno Silva, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal a empresa não quis negociar os aumentos salariais, e no ano passado ao fim de cinco anos "deu um aumento de 30 euros".

"Estamos a falar de empresa que tem lucros astronómicos, e não há aumento de salários, e a empresa lembra-se de criar escalões novos com o intuito de os trabalhadores não subirem para o patamar seguinte", continuou Bruno Silva.

Segundo a mesma fonte existiam três escalões para que o colaborador pudesse progredir mas foi criado um outro escalão, e por isso "ao fim de três anos em vez de subirem ao patamar máximo ficam na mesma".

Os trabalhadores em greve estão concentrados em frente à empresa, em Ribeirão.