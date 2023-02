Transdev diz que falhas se devem a "escassez de motoristas"

A Transdev, empresa concessionária dos transportes públicos de Famalicão, confirma "algumas falhas" no serviço de transportes que presta no concelho, devido à "escassez de motoristas". Aponta que está a recorrer a mão de obra estrangeira em processo de legalização e formação.

A Câmara de Famalicão apontou que a empresa não cumpre o que está estabelecido no caderno de encargos, com autocarros suprimidos e incumprimento de horários. Tal como o JN noticiou, a rede contratualizada, segundo a Autarquia, contemplava 50 linhas, mas em janeiro só 40 foram realizadas.

"A Transdev confirma algumas falhas ocorridas nos últimos dias", indica a firma, através da sua gestora de comunicação. A causa dessas falhas "prende-se essencialmente com a escassez de motoristas, num momento em que os processos de legalização de imigrantes decorrem no sentido de cumprir todas as etapas legalmente exigidas".

PUB

A situação já está "estabilizada" e a empresa já tem 65 motoristas em formação, 50 dos quais estão "em processo de legalização que, uma vez disponíveis darão total conforto à operação e ao seu desenvolvimento".