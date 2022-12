Três pessoas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira, quando dois veículos colidiram na Estrada Nacional 206, em S. Martinho, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher as duas viaturas colidiram e de seguida, uma delas capotou.

As vítimas, com idades entre os 21 e os 28 anos, foram socorridas no local pelos Bombeiros Famalicenses, que as transportaram ao hospital local com ferimentos considerados leves.

A PSP de Famalicão e a GNR estiveram no local.