Três feridos ligeiros é o resultado de uma colisão entre um carro e um trator na rua 25 de Abril, em Fradelos, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, as vítimas foram projetadas para a estrada.

Dois dos feridos, um homem e uma mulher, têm 78 e 45 anos, respetivamente.

No socorro estiveram os Bombeiros de Famalicão, que transportaram as vítimas ao hospital local, e a VMER do Centro Hospitalar do Médio Ave. No local está também a GNR de Famalicão.

A estrada foi cortada.