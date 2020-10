Três funcionárias infetadas deixam mais de 100 crianças de quarentena em Famalicão

Hoje às 15:26 Facebook

Cerca de cem crianças de quatro turmas do 1.º e 2.º anos do Centro Escolar de Antas, em Famalicão, estão em isolamento profilático, depois de três funcionárias terem testado positivo à covid-19.

Três auxiliares de ação educativa que trabalhavam no piso onde decorriam as aulas do 1.º e 2.º anos estão infetadas, pelo que as autoridades de saúde decidiram que os alunos e outras duas funcionárias ficariam em casa, a cumprir quarentena.

"Para já, que eu saiba, nenhum dos alunos tem qualquer sintoma", adiantou ao JN Carlos Teixeira, diretor do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, do qual faz parte o Centro Escolar de Antas.

Os alunos do 3.º e 4.º anos e o pré-escolar funcionam num piso diferente do edifício e estão a ter aulas normalmente.