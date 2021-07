Três crianças entre os feridos em colisão que matou mulher em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 13:30, atualizado às 14:33 Facebook

Uma mulher de 55 anos morreu e seis pessoas ficaram feridas, entre elas três crianças, na sequência da colisão entre dois veículos na via de acesso à A7, em Vermoim, Famalicão.

Uma das viaturas caiu a um campo de milho.

A vítima mortal, uma mulher de 55 anos, seguia com o marido, de 60, que ficou ferido. No outro carro seguia uma família com três crianças, uma das quais de poucos meses, que regressava de férias.

Todos os seis feridos são ligeiros.

No local estão os bombeiros e a GNR. A via está cortada ao trânsito.