Alexandra Lopes Hoje às 17:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu, este domingo, num despiste seguido de capotamento, na A7, em Oliveira de Santa Maria, Famalicão. Uma mulher sofreu ferimentos graves. As vítimas têm cerca de 50 anos.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, o carro onde seguiam as vítimas circulava no sentido Famalicão/Guimarães quando, por motivos ainda desconhecidos, entrou em despiste. A viatura capotou várias vezes e colidiu com um outro automóvel que circulava na via.

Apesar dos esforços das equipas de socorro, um homem com cerca de 50 anos, de Guimarães, faleceu no local. A mulher que seguia no mesmo carro sofreu ferimentos graves e foi transportada ao Hospital de Braga acompanhada pela equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de S. João.

No socorro estiveram os Bombeiros de Famalicão, as VMER do S. João e de Braga.

O trânsito no local está condicionado. A BT da GNR de Fafe está no local.