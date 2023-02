Uma centena de polícias asseguram segurança do Carnaval de Famalicão

Mais de uma centena de agentes da autoridade estarão durante esta noite, no centro da cidade de Famalicão para assegurar as condições de segurança do Carnaval de Famalicão.

Tal como em anos anteriores o evento realiza-se no centro urbano, com vários pontos de animação musical e zonas de comes e bebes. "Estão reunidas todas as condições para a realização da festa em Famalicão", assegurou Ricardo Mendes, vereador da Segurança da Câmara de Famalicão notando que o policiamento do evento tem acompanhado o crescimento do Carnaval.

Segundo a mesma fonte o plano de segurança interno das forças de segurança está traçado assim como das autoridades de saúde, já que à semelhança de anos anteriores está instalado um posto médico avançado na escola do primeiro ciclo do centro da cidade.

À semelhança de anos anteriores, também este ano circulam boatos que dão conta da possibilidade da existência de distúrbios durante a noite de Carnaval, amplificados pelo esfaqueamento mortal que ocorreu no passado dia 12, na Alameda Luís de Camões.

Fontes policiais contactadas pelo JN notam que não passam de boatos sem qualquer base. Por outro lado, a Câmara de Famalicão diz que é "falso" que tenha chegado à Câmara "qualquer tipo de ameaça de distúrbios que estejam a ser preparados por grupos organizados para a noite de Carnaval".

"A Câmara Municipal pede aos cidadãos que se divirtam em segurança e aconselha moderação no consumo de bebidas alcoólicas", frisa.