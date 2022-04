USF Antonina vai ter mais um médico depois das obras

Alexandra Lopes Hoje às 14:39 Facebook

Dentro de um ano a Unidade de Saúde Familiar Antonina, em Requião, Famalicão terá instalações remodeladas e vai poder contar com mais um médico.

O diretor do Agrupamento de Centros de Saúde de Famalicão, Ivo Sá Machado, explicou que a USF Antonina não tem propriamente lista de utentes sem médico de família, já que conforme vão surgindo necessidades os mesmos vão sendo inscritos. De resto, notou que o concelho famalicense tem uma "situação confortável" já que o número de utentes sem médico de família no concelho ronda as "300/ 400 pessoas".

As obras de remodelação da USF Antonina, cujo arranque foi assinalado esta sexta-feira, vão permitir melhores condições de espaço e conforto, já que o espaço será duplicado. Será um investimento de 500 mil euros com comparticipação de 80% de fundos comunitários que vão permitir a ampliação da unidade de saúde, que passará a ocupar todo o edifício da Casa do Povo de Requião. Atualmente, ocupa apenas o rés-do-chão. Durante a remodelação a USF vai ficar instalada no Pavilhão Multiusos de Requião.

Entretanto, avançou Sá Machado, também a Unidade de Saúde Familiar de Joane, a de S. Miguel-o-Anjo e a da cidade também serão alvo de uma intervenção no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, assinalou esta sexta-feira o arranque das obras, e destacou a melhoria de condições que a empreitada trará.

Dizendo estar recetivo quanto à delegação de competências na área da saúde mas frisa que esta deve ser acompanhada de um "envelope financeiro" adequado. Neste momento, diz Mário Passos, o que o Estado propõe ao nível financeiro não chega para pagar as despesas correntes. "O envelope financeiro tem de ajudar a apetrechar as unidades de saúde de melhores condições", afirmou frisando estar disponível para contribuir para a criação de melhores condições na área da saúde.