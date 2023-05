Vai nascer "A Casa" para os sem-abrigo de Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 19:08 Facebook

A Associação Dar as Mãos quer construir uma estrutura de acolhimento e reintegração de pessoas em situação de sem abrigo em Calendário, Famalicão. O novo equipamento, denominado "A Casa", vai ter capacidade para acolher de forma temporária e urgente 32 sem abrigo e quatro famílias que precisem de alojamento em situação de emergência.

O projeto inclui ainda, oficinas de costura, reparação de eletrodomésticos e móveis, onde estas pessoas podem trabalhar para começar a integrarem-se. Está ainda previsto que o espaço tenha hortas que serão cultivadas pelos utentes.

"As pessoas que estão nesta situação têm de ter uma atividade para começar a integrar-se", diz Agostinho Fernandes, presidente da Dar as Mãos que se dedica ao apoio social há 29 anos. A nova estrutura vai nascer num terreno cedido pela Câmara de Famalicão no lugar de Queimados, e contará também com uma zona de logística, área de lavandaria e um gabinete de psicologia.