Verão em Famalicão vai ter concertos, cinema, desporto e mercado

Hoje às 17:24 Facebook

Twitter

Partilhar

"Anima-te!" é a sugestão do município de Famalicão para os meses de verão, que propõe que as pessoas saiam de casa e desfrutem da vida social, na medida do possível. Ao longos dos próximos três meses, o programa de animação de verão disponibiliza concertos, cinema, desporto, visitas guiadas, workshops, passeios, street food e mercado artesanal.

O programa do evento conta com várias dezenas de espetáculos e iniciativas, onde sobressaem nomes como Sílvia Pérez Cruz, Katia Guerreiro, Noiserv, Salvador Sobral, Samuel Úria e Daniel Pereira Cristo.

A grande sala de espetáculos culturais vai estar instalada no Parque da Devesa, ao ar livre, junto ao lago, numa área limitada, com assistência condicionada às condições impostas pela Direção Geral da Saúde. Todos os espetáculos vão ser de entrada livre, mas com levantamento obrigatório de ingresso no próprio dia do espetáculo, a partir das 15 horas. O espaço vai estar preparado para receber 882 pessoas com todas as condições de segurança.

Leia mais em Fama TV