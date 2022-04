Verba para cheque veterinário em Famalicão aumenta para 50 mil euros

O montante disponibilizado pela Câmara de Famalicão para o cheque veterinário aumentou para 50 mil euros. O cheque veterinário tem como objetivo criar uma rede de cuidados primários médico-veterinários para animais em risco, disponibilizando um apoio à vacinação, desparasitação, esterilização e outros tratamentos e urgências 24 horas por dia.

O apoio concretiza-se na atribuição de um cheque veterinário às famílias que precisem, para que estas possam recorrer às seis clínicas veterinárias do concelho protocoladas com a Autarquia. A medida abrange também as pessoas que adotarem animais no Centro de Recolha Animal de Famalicão e os animais ali residentes.

A medida, possível através da celebração de um protocolo com a Ordem dos Médicos Veterinários, começou em 2018, sendo que até 2021 já foram esterilizados, desparasitados e vacinados mais de mil animais com recurso ao cheque veterinário.

"Este apoio começou com uma verba afeta de 15 mil euros, agora chegamos aos 50 mil e vamos continuar a aumentar se sentirmos que existe essa necessidade. Não queremos que as questões económicas sejam um impedimento para que estes animais tenham os cuidados que precisam", refere Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão, que acredita que há ainda muito a fazer em Portugal no combate ao abandono animal.