VMER de Famalicão chega a ser acionada quatro a cinco vezes por dia

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar do Médio Ave, estacionada no hospital de Famalicão, registou entre janeiro e julho deste ano uma taxa de operacionalidade de 99,5%. Durante estes sete meses a viatura médica esteve inoperacional apenas 25 minutos por "questões mecânicas/logísticas", segundo fonte do CHMA.

Segundo a mesma fonte, desde agosto de 2018 que a VMER não teve qualquer turno completo de inoperacionalidade, e em 2021, esteve inoperacional apenas cerca de 16 horas "por falta de recursos humanos".

Durante o ano de 2021 a VMER foi ativada 1546 vezes, e destas 85% realizaram-se na área de influência do Centro Hospitalar (Famalicão, Santo Tirso e Trofa), "cumprindo o seu objetivo primário, que é dar resposta às emergências que ocorrem" nesta área geográfica.

A VMER de Famalicão é acionada, em média, quatro a cinco vezes por dia, de acordo com o centro hospitalar.