Freguesia de Vila Verde não quer mais nove fábricas

Moradores de Atiães protestaram em frente à Câmara. Maioria no Executivo nega criação de área empresarial.

Mais de uma centena de moradores da freguesia de Atiães juntou-se, esta quarta-feira, ao presidente da Junta, Samuel Estrada, para protestar contra "a construção de um parque industrial" naquele território de Vila Verde. O autarca garante que "não há condições para acolher nove fábricas" e teme que a população "perca o sossego". A Câmara nega haver um projeto para criar uma área empresarial, mas assume que foi aprovado um Pedido de Informação Prévia "para a instalação de diferentes investimentos".

Segundo Samuel Estrada, o problema foi suscitado, recentemente, numa reunião do Executivo municipal, a propósito da revisão do Plano Diretor Municipal (PDM). "Encontrámos uma mancha extensa na nossa freguesia, com cerca de 17 hectares, para a atividade económica. Fiquei alarmado e descobri que, em 2009, a Câmara celebrou um contrato com um alemão que comprou oito hectares de terreno florestal. Como não dava para construir uma fábrica, em 2014, houve alteração da classificação do solo", acusa o autarca de Atiães, sublinhando que, além do interesse do investidor alemão, a maioria no Executivo "convidou outros empresários" para ali se instalarem.