Bebé queimou-se com água a ferver em Vila Verde

Um bebé queimou-se com água a ferver, ao início da noite desta sexta-feira, em Vila Verde, no distrito de Braga, encontrando-se a receber os primeiros cuidados hospitalares, depois de ter sido estabilizada no local.

A criança, de 14 meses, encontrava-se em casa, situada na freguesia de Freiriz, da zona norte do concelho de Vila Verde, quando ocorreu o acidente, em circunstâncias ainda desconhecidas. Tudo indica que sofreu queimaduras de segundo grau.

O bebé foi transportado para a Sala de Emergência do Hospital Central de Braga, às 21 horas, por operacionais dos Bombeiros Sapadores de Braga.