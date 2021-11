Cabeça de porco e patas de bovino evocam Dia das Bruxas em Vila Verde

Luís Moreira Hoje às 16:29 Facebook

Uma cabeça de porco e duas patas, aparentemente de um animal bovino, apareceram, esta segunda-feira, Dia de Todos os Santos, espetadas em ferros e rodeadas de abóboras e velas em Cabanelas, Vila Verde.

No local, o cruzamento do Salgueirinho, sito no lado oposto ao acesso ao campo de tiro de Cabanelas, na Estrada Nacional 205 que liga Prado a Barcelos, foram também colocadas duas tarjas com as frases "Já morreste, mas ainda não sabes" e "O próximo és tu (JM)".

Na zona, mas 200 metros mais abaixo, no cruzamento dos Carvalhinhos na vila de Prado, é habitual a colocação de objetos evocativos do Dia das Bruxas, caso de caixões e outros objetos, o que não sucedeu este ano.