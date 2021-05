Câmara de Vila Verde quer despejar 41 empresas do IEMinho

Luís Moreira Hoje às 13:35 Facebook

Empresários dizem que foram apanhados de surpresa. Agora, têm um mês para arranjar outras instalações.

Têm 30 dias para abandonar o espaço as 41 empresas que estão no antigo Centro de Incubação do IEMinho (Instituto Empresarial do Minho), em Soutelo, Vila Verde. Os empresários estão a ser intimados pelo administrador de insolvência, Nuno Albuquerque, a abandonar o espaço num mês, prazo mínimo legal para a revogação dos contratos.

A exigência de saída prende-se com a realização da escritura de venda do imóvel ao Município, que chegou a estar agendada para a passada sexta-feira, mas que foi adiada para 18 de junho, dado que a Câmara só o adquire se estiver livre de ónus e encargos.