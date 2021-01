Carro totalmente consumido pelas chamas em Vila Verde

Paulo Jorge Magalhães Hoje às 01:04 Facebook

Um automóvel Mercedes de 2018 ardeu por completo, esta quarta-feira à noite, em Vila Verde, Braga. Não há feridos, apenas danos materiais, e ainda estão por apurar as circunstâncias do incidente.

Fonte dos bombeiros adiantou que o alerta foi dado por volta das 23.30 horas. O carro, que estava estacionado no lugar do Penedo, na freguesia da Lage do concelho de Vila Verde, foi totalmente consumido pelas chamas.

O proprietário do Mercedes estacionou o carro pelas 21 horas, a 50 metros de casa, e desconhece o que terá estado na origem do incêndio.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários e a GNR de Vila Verde.