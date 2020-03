Casal de idosos escapa a explosão na cozinha de casa em Vila Verde

Sandra Freitas Hoje às 18:28 Facebook

Um casal de idosos, na casa dos 70 anos, saiu ileso de uma explosão, sem fogo, que se deu na cozinha de casa, na freguesia de Pico S. Cristovão, em Vila Verde. O incidente ocorreu ao início desta tarde, pelas 13.25 horas.

De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, Luís Morais, quando os operacionais chegaram ao local "não havia chamas nem cheiro a gás". No entanto, o casal terá confessado que estava "a mexer no fogão", quando se deu a explosão.

Apesar de não terem sofrido ferimentos, as vítimas foram transportadas ao Hospital de Braga, "por precaução, uma vez que estavam muito assustadas", afirma Luís Morais.

O responsável acrescenta que o incidente destruiu a cozinha por completo, mas o resto da casa ficou "habitável".