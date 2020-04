Centro de Triagem da Covid-19 em Vila Verde abre para 50 testes por dia

Luís Moreira Hoje às 21:00 Facebook

Cinquenta testes por dia. É esta a capacidade do Centro de Triagem da Covid-19 que começa a operar na terça-feira, em Vila Verde, mas cuja ação se vai estender aos outros municípios do Agrupamento de Centros de Saúde Gerês/Cabreira (ACES), a Amares, Terras de Bouro, Vieira do Minho e Povoa de Lanhoso.

O presidente vilaverdense, António Vilela, disse ao JN que o Centro, montado em cooperação com a ARS-Norte e o ACES, funciona numa carrinha adaptada para o efeito: "as pessoas indicadas pela Linha Saúde 24 ou pelos centros de saúde passam lá de carro e são testados sem dele sair", salientou.

O processo tem, ainda, apoio da Escola de Medicina da Universidade do Minho e de laboratórios privados.

A viatura vai depois rodando pelos outros concelhos, fazendo testes pelo mesmo método.

O autarca adiantou que, em paralelo, o ACES vai dar formação às enfermeiras dos lares dos cinco concelhos, para que estas estejam capacitadas para fazer a recolha de amostras.

Entretanto, o município de Vila Verde adquiriu dois mil testes no mercado e o mesmo estão a fazer as outras autarquias da zona: "queremos testar todos os funcionários dos lares de idosos, o todos os utentes que apresentem sintomas", salientou.