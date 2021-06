Choque entre dois camiões e um carro atira os dois pesados para dentro de stand

JN Hoje às 16:04 Facebook

Dois camiões despistaram-se, após um choque que envolveu ainda um ligeiro, e acabaram por entrar dentro de um stand de automóveis, em Gême, Vila Verde.

O acidente, na EN101, na localidade de Gême, causou três feridos, um dos quais considerado grave, tendo havido necessidade de o desencarcerar. A vítima seguia num pesado de caixa aberta.

Os Bombeiros Voluntários de Vila Verde, acionados cerca das 15 horas desta segunda-feira, mobilizaram cinco viaturas, três ambulâncias, um veículo de desencarceramento, e uma viatura de combate a incêndio.

A GNR foi mobilizada e está a averiguar as circunstâncias do acidente, que envolveu dois pesados e um ligeiro.

Os dois camiões chocaram quase de frente, com a lateral direira do TIR a embater no lado esquerdo do camião. As viaturas pesadas pararam no interior de um stand de automóveis à beira da EN101, tendo danificado pelo menos uma viatura.

Segundo apurou o JN, a viatura ligeira envolvida no acidente embateu na traseira do camião TIR, que ficou atravessado na via.