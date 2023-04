"Clima de medo" e "falta de efetivos" nos Voluntários de Vila Verde

Ricardo Reis Costa Hoje às 21:45 Facebook

O Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) denunciou, esta sexta-feira, a existência de um "clima de medo e de insegurança" nos Bombeiros de Vila Verde, enumerando "problemas operacionais que afetam gravemente" a corporação e "colocam em causa" o socorro. A direção nega as acusações e diz "desconhecer" os problemas enumerados pelo sindicato.

Em comunicado, o sindicato refere que o "clima" é gerado por "constantes perseguições e ameaças por parte da Direção". Os trabalhadores "são frequentemente pressionados com ameaças de despedimento se não cumprirem os turnos no serviço pré-hospitalar".

Além da "coação e perseguição aos trabalhadores", as denúncias do SNBP, divulgadas no seguimento de uma reunião com os associados de Vila Verde, incluem "a discriminação" de uma bombeira, que foi mãe recentemente, e o estado "completamente obsoleto" dos equipamentos de proteção individual utilizados pelos operacionais.