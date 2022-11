Consultas abertas ao fim de semana em Vieira do Minho

Sandra Freitas Hoje às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

As consultas abertas do centro de saúde de Vieira do Minho vão retomar o horário da pré-pandemia e, a partir de hoje, nos dias úteis, passam a estar disponíveis até às 22 horas, mais duas horas que o habitual. No início do próximo mês, o serviço também voltará a funcionar aos fins de semana e feriados, entre as 9 e as 17 horas.

"Vai ser retomado o serviço nos moldes em que estava a funcionar antes da pandemia, por pressão do Município junto do Agrupamento dos Centros de Saúde da Gerês Cabreira II", esclarece o presidente da Câmara, António Cardoso, sublinhando que não foi possível implementar a medida mais cedo "por falta de médicos".

Para que as consultas abertas possam funcionar num horário alargado, a Autarquia vai assegurar as despesas com a vigilância e uma auxiliar. "Será um investimento mensal entre os 1500 a 2000 euros", contabiliza o autarca, adiantando que a equipa contará, ainda, com uma enfermeira e um administrativo.

PUB

Investimento de quase 1,7 milhões de euros

O centro de saúde de Vieira do Minho serve, atualmente, cerca de 15 mil utentes. No verão do próximo ano, António Cardoso espera que a população já possa ser atendida no novo edifício que está a ser construído na vila.

Trata-se de um investimento de quase 1,7 milhões de euros, financiado em 990 mil euros por fundos comunitários. O Município assumirá 688 mil euros, dos quais 278 mil euros foram destinados ao terreno onde o equipamento está a ser edificado, na Rua Engenheiro Hernâni da Silva.