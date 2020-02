Despiste com dois feridos graves em Vila Verde

Joaquim Gomes Ontem às 23:13 Facebook

Dois feridos em estado grave é o resultado provisório do despiste de um automóvel, ao início da noite desta quinta-feira, na Reta de Cabanelas, em Vila Verde, no distrito de Braga.

Os dois jovens, depois de uma delicada operação de desencarceramento, foram transportados em estado crítico para a Sala de Emergência do Hospital Central de Braga.

A violência do despiste deixou também o automóvel em estado irreconhecível, tombado numa berma da Estrada Nacional 205, na chamada Zona do Estirão, também conhecida por Reta de Cabanelas, à margem do Regadio de Cabanelas, no início do troço que parte da Vila de Prado, em direção ao concelho de Barcelos.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila Verde e os Bombeiros Voluntários de Braga, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM de Braga e patrulhas do Posto Territorial da GNR de Prado, num total de 20 elementos e sete viaturas.