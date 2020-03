Despiste de automóvel contra casa deixa jovem ferido com gravidade

JN Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 25 anos sofreu ferimentos graves na sequência do despiste do automóvel que conduzia contra uma casa, em Vila Verde, no concelho de Braga.

Ao que o JN apurou, o jovem foi estabilizado por uma equipa do INEM e deixou o local entubado e com ventilação assistida numa ambulância, que o levou ao hospital de Braga.

O despiste, junto à rotunda do "Pingo Doce", em Vila Verde, motivou o corte da EN101 e, posteriormente, condicionamento do trânsito no sentido Braga-Vila Verde.

O sinistro mobilizou sete opetracionais dos Bombeiros de Vila Verde, apoiados por um carro de desencarceramento e uma ambulância. A GNR de Vila Verde tomou conta da ocorrência.