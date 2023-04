Direção dos Bombeiros de Vila Verde abre inquérito 

Em causa um incêndio que consumiu um carro em Prado.

Os Bombeiros de Vila Verde anunciaram a abertura de um "inquérito de averiguação interna" para avaliar a resposta a um incêndio num carro, que se despistou e se incendiou, na madrugada de 16 de abril, em Prado. A informação surge após o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) ter denunciado que a corporação mobilizou um veículo "com apenas um bombeiro".

Em comunicado, os responsáveis da Direção e do Comando referem que o inquérito permitirá que "sejam apurados todos os factos" e que, posteriormente, "o Comando vai proceder à elaboração de um relatório interno que será apresentado à Direção". "Em conjunto, tomar-se-á uma deliberação final inteiramente ajustada à situação", refere o comunicado.

Reação às críticas

No texto, que surge como reação às críticas do sindicato, a Direção e o Comando negam a existência de um "clima de medo" no quartel e garantem que "nunca extravasaram as suas competências laborais, limitando-se a zelar pelo cumprimento das regras mais elementares de funcionamento".

Os responsáveis dos Bombeiros de Vila Verde asseguram que "continuarão a priorizar o respeito, o rigor na gestão e operacionalidade", considerado "completamente descabida e descontextualizada" a acusação de que os equipamentos de proteção individual são obsoletos. Dizem também que o quartel tem "todas as condições de higiene, segurança e bem-estar", havendo um "projeto de remodelação e ampliação" do espaço.