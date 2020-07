Família ganha casa nova pelas mãos da Habitat

Luís Moreira Hoje às 17:57 Facebook

A Habitat for Humanity Portugal, o Município de Vila Verde e a Junta de Freguesia da Lage, realizaram o sonho de um casal, António e Rosa Pinheiro, com a entrega da sua "nova" habitação.

O Município salienta, em comunicado, que colaborou com apoio técnico e maquinaria, e com a atribuição de cinco mil euros. A família, que trabalhou afincadamente durante meses na sua própria casa, fica a pagar uma prestação mensal sem juros, de valor reduzido, de acordo com os seus rendimentos. A obra foi, ainda, feita com dezenas de voluntários nacionais e internacionais.

A entrega contou com a presença da vereadora da Ação Social, da Câmara, Júlia Fernandes, da presidente da direção da Habitat, Helena Pina Vaz, e do Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Pedro.

Na ocasião, Júlia Fernandes, considerou que "a parceria entre o Município e a Habitat for Humanity representa uma importante almofada para as pessoas e famílias em situação de maior vulnerabilidade. O objetivo é criar condições para que todos tenham uma habitação condigna".

Para a Presidente da Direção da Habitat, Helena Pina Vaz, a entrega desta habitação foi "mais um caso de sucesso, um exemplo e uma inspiração", reforçando "o papel dos voluntários ao longo do processo."

O contemplado com a nova casa, António Pinheiro, agradeceu "o trabalho dos que ajudaram na concretização do sonho". A Habitat já entregou, desde 2008, 11 habitações no concelho, estando prevista a entrega, este ano, de uma nova casa na vila de Prado.