Feira das Colheitas de Vila Verde celebra mundo rural

Hoje às 19:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Apontada como um dos maiores eventos nacionais de valorização do mundo rural, a Festa das Colheitas em Vila Verde, arranca na próxima quarta-feira e prolonga-se até domingo, com um programa intenso e extremamente diversificado. Quim Barreiros é a cabeça do cartaz musical.

É a 30.ª Feira Mostra de Produtos Regionais, que dá particular relevância aos produtos locais e à atividade agrícola, num conjunto de eventos marcado por forte animação popular e a recriação de tradições peculiares.

"É um verdadeiro hino ao mundo rural", resumiu esta quarta-feira a presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Júlia Rodrigues Fernandes, na apresentação oficial do certame, atribuindo o sucesso do evento "à qualidade e à autenticidade genuína" que se reconhece em todo o conjunto de iniciativas e ações que compõem o programa.

PUB

A autarca assumiu que são esperadas dezenas de milhares de visitantes para os cinco dias de festa e de "exaltação do genuíno pulsar do mundo rural".

Esta é uma Feira-Mostra de portas abertas, não apenas ao público, mas também às marcas da ruralidade de outras regiões

O certame conta com cerca de 150 expositores, vindos de diversos pontos do país. "Esta é uma Feira-Mostra de portas abertas, não apenas ao público, mas também às marcas da ruralidade de outras regiões, onde fazemos questão de evidenciar as especificidades e diferenças que nos identificam", assumiu Júlia Fernandes.

Restaurantes, tasquinhas regionais, espaços de tapas, de vinho, licores, fumeiro, doces e chocolate, cogumelos, queijo, azeite e também cerveja artesanal compõem o espaço da feira. Na área do artesanato estarão presentes 68 entidades. Há ainda áreas de produtos e máquinas agrícolas, assim como do festival da gastronomia.

Desgarradas e cantares ao desafio

Quim Barreiros e Jorge Loureiro são cabeças de cartaz da animação musical, num programa em que as concertinas, os cavaquinhos e o folclore são imprescindíveis. Há ainda uma noite de desgarrada e cantares ao desafio.

A diversidade musical é reforçada com a Orquestra Com'Traste, da Escola de Música da Vila de Prado, a Banda Musical de Vila Verde a Academia de Música de Vila Verde e o Projeto Cultura para Todos