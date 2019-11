Ferido grave num choque frontal em Vila Verde

Ontem às 20:06 Facebook

Um choque frontal entre dois automóveis, durante a tarde deste domingo, em Prado Santa Maria, no concelho de Vila Verde, distrito de Braga, provocou um ferido grave.

A colisão ocorreu na avenida da Estrada Nacional 201 (Braga - Ponte de Lima), situada entre a rotunda principal e a rotunda do canoísta. Provocou um ferido grave, que seguia num carro utilitário e que foi encaminhado para as Urgências do Hospital Central de Braga, e um ligeiro, que conduzia um automóvel.

Para o local, acorreram os Bombeiros Voluntários de Vila Verde e a GNR de Prado, que regularizou o trânsito e registou a ocorrência.