Fundos europeus dão mais 600 mil euros para obras sociais em Vila Verde

Ricardo Reis Costa Hoje às 12:24 Facebook

Twitter

Partilhar

As obras que estão a ser realizadas nos centros sociais das paróquias de Lage e Moure, em Vila Verde, vão receber um reforço de verbas de 600 mil euros, anunciou esta quarta-feira a Câmara Municipal.

Em comunicado, a Autarquia indica que o reforço de financiamento será feito ao abrigo de uma reprogramação na distribuição de fundos disponíveis pelo Programa Operacional Norte 2020.

Citada no texto, a presidente da Câmara, Júlia Fernandes, refere que esta é uma "ajuda muito importante para as instituições suprirem os compromissos financeiros que tiveram de assumir para a concretização de obras sociais".

PUB

"Trata-se de investimentos que são, reconhecidamente, mais-valias de extrema relevância para o concelho e para a capacidade de resposta a necessidades cada vez mais prementes nas nossas comunidades", explicou a autarca.

Júlia Fernandes enaltece também a "sensibilidade" dos técnicos e responsáveis da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Cávado para reforçar a mobilização dos recursos disponíveis.

O Centro Social da Paróquia da Lage vai receber um reforço de cerca de 318 mil euros para ampliação e remodelação das infraestruturas ao nível de lar e creche, ascendendo a comparticipação de fundos europeus para quase 800 mil euros, o que representa um apoio na ordem dos 85% nos 940 mil euros considerados como investimento elegível da intervenção.

No caso do Centro Paroquial e Social de Moure, a obra de remodelação e ampliação do lar de idosos foi contemplada com um reforço de 280 mil euros. Neste caso, o apoio total do FEDER cifra-se em pouco mais de 600 euros, o que representa cerca de 61% dos 996 mil euros de investimento global elegível.