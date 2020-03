Funerais em Vila Verde só com 15 pessoas

Luís Moreira Hoje às 14:11 Facebook

A Câmara de Vila Verde limitou a 15 o número de pessoas que podem participar em cerimónias fúnebres no cemitério municipal. Se a Covid-19 for a causa da morte, o velório fica proibido, podendo fazer-se uma "pequena homenagem" de dez minutos.

Em comunicado, a Autarquia adianta que, "se a causa de morte for outra, pode ser realizado o velório no dia do funeral, devendo ser o mais rápido quanto possível, não ultrapassando os 45 minutos de duração" e, apenas, com a presença de um grupo muito restrito, não superior a duas pessoas em simultâneo em cada sala do velório ou capela".

O caixão, acrescenta, "deve sempre manter-se fechado durante as cerimónias fúnebres e deve ser retirado todo o material de utilização coletiva como por exemplo vassouras e baldes".

O Município recorda que "a evolução verificada nos últimos dias indicia que Portugal vai entrar numa fase de crescimento exponencial, situação que exige a adoção de medidas suplementares que visam, acima de tudo, combater o ritmo de propagação do surto de Covid-19, única forma de assegurar que o Sistema Nacional de Saúde tenha capacidade de tratar os casos mais graves".