Homem em estado grave após ser picado por vespas asiáticas

Joaquim Gomes Hoje às 09:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem encontra-se internado, em estado grave, no Hospital Central de Braga, depois de ter sido picado dezenas de vezes por vespas asiáticas, quando trabalhava num campo agrícola, em Vila Verde, concelho onde já morreram três pessoas após serem picadas.

O caso ocorreu esta quarta-feira, na freguesia rural de Paçô, no extremo norte do concelho de Vila Verde, quando o trabalhador agrícola, com cerca de 50 anos, foi surpreendido por um enxame de vespas asiáticas. Foi levado por populares para o Serviço de Urgência do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde.

Face à gravidade do estado em que se encontrava e dos cuidados de que necessitava, foi transferido pelos Bombeiros Voluntários de Vila Verde para o Hospital Central de Braga, onde continuava internado, durante a manhã desta sexta-feira.