Homem morre atingido por pinheiro em Vila Verde

Um homem, de 57 anos, morreu, ao final da tarde desta quinta-feira, atingido por um pinheiro, em Vila Verde, Braga. Joaquim Martins estava a cortar a árvore quando esta lhe caiu em cima.

O homem teve morte imediata, segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Amares, os primeiros socorristas a chegarem. No local do acidente esteve também a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, do Hospital Central de Braga.

A GNR de Vila Verde registou a ocorrência e acompanhou o cadáver para a Casa Mortuária do Hospital Central de Braga para a autópsia.