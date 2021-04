Homem morre enquanto passeava de bicicleta com amigos em Vila Verde

Sandra Freitas Hoje às 20:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, com 60 anos, morreu esta tarde de sexta-feira, num monte em Vila Verde, quando estava a andar de bicicleta com amigos e um irmão.

De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, Luís Morais, o alerta foi dado pelas 17 horas. A vítima terá sofrido doença súbita e caiu inanimado enquanto circulava de bicicleta, no monte Mourenta, entre as freguesias de Godinhaços e Pedregais.

Além dos bombeiros voluntários, ao local acorreram a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Ponte de Lima e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Braga. "Ainda estiveram em manobras de reanimação, mas já não foi possível reverter a situação", afirmou Luís Morais ao JN.

O corpo foi transportado para a morgue do Hospital de Braga.