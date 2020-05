Hospital e Misericórdia de Vila Verde sem infetados por covid-19

Joaquim Gomes Hoje às 00:52 Facebook

O Hospital e a Misericórdia de Vila Verde não têm doentes infetados com a covid-19. As duas instituições consideram que houveram "notícias alarmistas" sobre casos pontuais do novo coronavírus.

Em comunicado emitido já na noite desta terça-feira, as duas instituições de Vila Verde, com base nos últimos exames, referem "confirmar-se que todos os colaboradores testaram negativo à covid-19, sendo que a Santa Casa e o Hospital da Misericórdia de Vila Verde neste momento, não tem colaboradores nem utentes, infetados com o novo coronavírus".

O hospital teve no início apenas um doente infetado, oriundo de um hospital público, em vez dos alegados 49 pacientes a acusarem positivo que chegaram a ser referidos. Segundo o comunicado, não houve casos de infeção nos profissionais de saúde dos lares da Misericórdia.

Mas os (afinal) inexistentes casos de covid-19 "provocaram constrangimentos não só para ao Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde, mas também ao erário público, famílias, bem como para os dados epidemiológicos regionais e nacionais", lamenta esta instituição no mesmo documento.

"Às famílias dos nossos utentes e doentes, agradecemos toda a compreensão e confiança depositadas na Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde e nas suas equipas, depois do alarmismo criado pelos dados avançados", referem.