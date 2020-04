Joaquim Gomes Hoje às 20:31, atualizado às 20:37 Facebook

Doze idosos do Lar do Trabalhador de Prado, em Vila Verde, onde houve contaminação por Covid-19, foram transferidos, ao final da tarde deste sábado, para o Centro Comunitário da Cruz Vermelha de Prado.

Através de uma complexa operação que partiu da Câmara Municipal e envolveu várias corporações de bombeiros voluntários do distrito de Braga, os idosos foram levados por várias ambulâncias desde o Lar do Trabalhador de Prado até às instalações do Centro Comunitário da Cruz Vermelha de Prado, a cerca de 500 metros de distância.

Depois da retirada dos utentes, o lar do Trabalhador de Prado vai ser desinfetado. Os idosos vão regressar às instalações à medida que for comprovado não estarem infetados com o novo coronavírus, confirmou ao JN o presidente da Autarquia, António Vilela.

A operação contou com a colaboração da GNR de Prado e do Centro Distrital de Braga da Segurança Social.