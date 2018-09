Mulher atropelada em Vila Verde fica em estado grave

Joaquim Gomes Hoje às 10:03, atualizado às 10:05 Facebook

Uma mulher ficou em estado grave depois de ter sido atropelada, esta sexta-feira de manhã, na EN201, em Vila Verde, no distrito de Braga.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional, que liga Braga a Ponte de Lima, num troço entre as freguesias de Freiriz e de Moure, concelho de Vila Verde.

Os Bombeiros Voluntários de Vila Verde e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo do INEM de Braga estavam, cerca das 10 horas, ainda no local.

A vítima será transportada para o Hospital de Braga, pelos Bombeiros Voluntários de Vila Verde. A GNR de Prado está a registar a ocorrência.