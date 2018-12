Acidente de trator mata homem em Vila Verde

Emília Monteiro Hoje às 19:42 Facebook

Um homem de 60 anos morreu, este sábado, em Duas Igrejas, Vila Verde, num despiste com um trator agrícola.

Os Bombeiros de Vila Verde, Ponte de Lima e Barcelos estiveram no local, assim como a GNR.

O primeiro alerta transmitido aos bombeiros localizava o acidente em outra freguesia, perto do município de Braga. Só uma informação posterior localizou o despiste no local correto, na União de Freguesias de Ribeira do Neiva, muito pero do concelho de Ponte de Lima.

A vítima tem dois filhos adultos. Tinha regressado de França onde esteve emigrado há poucos meses e no café da aldeia, onde esteve momentos antes do acidente, terá referido que ia "dar uma volta" de trator.