Cães vadios atacam em Vila Verde

Mulher de 56 anos foi mordida no início da semana. GNR recebeu quatro queixas nos últimos três meses.

Ludovina Carvalho, com 56 anos, estava no caminho para o trabalho, na passada segunda-feira, quando foi mordida numa perna por um cão vadio. Aconteceu na Rua Dr. Domingos da Silva Pereira, em Vila Verde, onde costumam concentrar-se mais animais errantes que ameaçam quem por lá passa. A população sente-se insegura e atribui a maioria das culpas a algumas famílias que alimentam os bichos e vandalizam as armadilhas colocadas pela Câmara.

"Quando estava a passar vi os cães a dormirem. Mas, de repente, senti os dentes agarrados à perna. Comecei logo aos gritos", recorda Ludovina, sublinhando que o vestido que usava evitou uma perfuração no corpo e o ataque resultou apenas num hematoma.