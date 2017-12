Cão encontrado 19 dias depois a 43 km de casa

OLGA COSTA Ontem às 16:12 Facebook

Michael fugiu de Vila Verde no dia 5. No sábado foi encontrado pelos bombeiros em Feitos. O regresso aos donos fez-se graças ao Facebook.

Os donos já não acreditavam que o voltariam a ver. Michael, um cão de raça golden-retriever, tinha fugido de casa, em Turiz, Vila Verde, a 5 de dezembro, quando deixaram o portão aberto. Andou desaparecido 19 dias e, quando já nada fazia prever o seu regresso a casa, Michael foi encontrado no sábado pelos bombeiros numa zona de mato. O cão, de pelagem clara e com sete anos, foi visto em Feitos, Barcelos, a cerca de 43 quilómetros de casa. Foi salvo por Jorge Cruz e Francisco Lopes, da corporação de Barcelos, que foi alertada para a possibilidade de andar perdido.

Estava assustado, mas rapidamente os operacionais perceberam que tinha dono. Era dócil e afável. Os bombeiros abriram a bagageira do carro, mas Michael não entrou. Abriram a porta lateral e o cão rapidamente subiu para o banco. "Facilmente dava a pata e percebemos que estava acostumado a andar de carro. Não era vadio", contou Francisco Lopes.

O animal ficou à guarda da filha do comandante da corporação. Ana Quintas, a quem também desapareceu um golden-retriever, ainda pensou que se tratava da sua "Bucas", mas não. Era afinal o cão de uma outra família. Com a ajuda de um veterinário, soube que Michael tinha chip.

A fotografia do cão foi publicada no Facebook e foi por este meio que Celina Rodrigues ficou a saber que se tratava do seu animal. "Não soube logo que era ele. Está mais magro e tinha um olhar triste", conta a dona. Através do chip, Celina Rodrigues tirou as dúvidas. O Natal, como diz, iria chegar mais cedo. Michael já regressou a casa. "Correu logo para nós a abanar a cauda e aos saltos", relatou a dona.

No dia em que desapareceu, fugiu também de casa de Celina uma cadela lavrador preta de oito meses, que continua desaparecida.