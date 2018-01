Casal com bebé ferido em colisão na Reta de Cabanelas

Joaquim Gomes Ontem às 20:58 Facebook

Twitter

Um casal que seguia com um bebé ficou ferido na colisão entre dois automóveis, na Reta de Cabanelas, Vila Verde, tendo a criança escapado ilesa, a meio da tarde deste domingo.

O acidente rodoviário ocorreu quando o condutor de um carro que seguia no sentido entre Barcelos e Prado, desviou-se da sua trajetória, embatendo lateralmente num automóvel a circular na direção oposta, supostamente por o automobilista oriundo da Feira de Barcelos ter adormecido por alguns momentos.

Na sequência do embate, o condutor do automóvel que admite ter adormecido e o bebé, de um ano, que seguia no carro com os pais, não sofreram quaisquer ferimentos, enquanto o casal, pai da criança, sofreu ferimentos ligeiros, ficando a mulher em estado de choque.

Apesar dos ferimentos sofridos pelo casal aparentemente não inspirarem grande cuidado, foram ambos, ela de 30 anos e ele de 28 anos, residentes em Amares, transportados ao Hospital de Braga pelos Bombeiros Voluntários de Vila Verde.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da GNR de Braga esteve no local e registou a ocorrência, cujos estragos nos automóveis e o aparato da colisão atraíram para o local um elevado número de populares junto daquele troço da Estrada Nacional 205.